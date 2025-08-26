FireStarter (FLAME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00271824 $ 0.00271824 $ 0.00271824 24 שעות נמוך $ 0.00302143 $ 0.00302143 $ 0.00302143 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00271824$ 0.00271824 $ 0.00271824 גבוה 24 שעות $ 0.00302143$ 0.00302143 $ 0.00302143 שיא כל הזמנים $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00132264$ 0.00132264 $ 0.00132264 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.14% שינוי מחיר (1D) +2.30% שינוי מחיר (7D) +73.77% שינוי מחיר (7D) +73.77%

FireStarter (FLAME) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00280358. במהלך 24 השעות האחרונות, FLAME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00271824 לבין שיא של $ 0.00302143, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLAMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00132264.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLAME השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, +2.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+73.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FireStarter (FLAME) מידע שוק

שווי שוק $ 190.16K$ 190.16K $ 190.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 277.57K$ 277.57K $ 277.57K אספקת מחזור 68.36M 68.36M 68.36M אספקה כוללת 99,778,075.0 99,778,075.0 99,778,075.0

שווי השוק הנוכחי של FireStarter הוא $ 190.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLAME הוא 68.36M, עם היצע כולל של 99778075.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 277.57K.