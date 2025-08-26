עוד על FINVESTA

Finvesta סֵמֶל

Finvesta מחיר (FINVESTA)

לא רשום

1 FINVESTA ל USDמחיר חי:

$7.15
$7.15
-7.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Finvesta (FINVESTA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:14:52 (UTC+8)

Finvesta (FINVESTA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 6.87
$ 6.87
24 שעות נמוך
$ 7.78
$ 7.78
גבוה 24 שעות

$ 6.87
$ 6.87

$ 7.78
$ 7.78

$ 89.41
$ 89.41

$ 6.87
$ 6.87

-0.25%

-7.74%

-23.31%

-23.31%

Finvesta (FINVESTA) המחיר בזמן אמת של הוא $7.15. במהלך 24 השעות האחרונות, FINVESTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 6.87 לבין שיא של $ 7.78, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FINVESTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 89.41, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 6.87.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FINVESTA השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -7.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Finvesta (FINVESTA) מידע שוק

$ 7.05M
$ 7.05M

--
--

$ 7.05M
$ 7.05M

995.34K
995.34K

995,338.2675604
995,338.2675604

שווי השוק הנוכחי של Finvesta הוא $ 7.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FINVESTA הוא 995.34K, עם היצע כולל של 995338.2675604. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.05M.

Finvesta (FINVESTA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Finvestaל USDהיה $ -0.600216453632161.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFinvesta ל USDהיה . $ -1.6195121800.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFinvesta ל USDהיה $ -3.7852736350.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Finvestaל USDהיה $ -11.37322623673101.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.600216453632161-7.74%
30 ימים$ -1.6195121800-22.65%
60 ימים$ -3.7852736350-52.94%
90 ימים$ -11.37322623673101-61.39%

מה זהFinvesta (FINVESTA)

Welcome to the forefront of crypto innovation with FINVESTA, the most deflationary asset on Pulsechain. Our ecosystem is achieving remarkable results, with 1,000+ FINVESTA tokens burned every day! This aggressive token burn enhances scarcity and significantly drives up demand, creating an unparalleled growth trajectory for our community. Where the DeFi Fun Begins on Pulsechain! 4% burn tax & 1% Finvesta reflections goes back to holders. Deflationary design exposed to PRC20 wave theory systems.

Finvesta (FINVESTA) משאב

האתר הרשמי

Finvestaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Finvesta (FINVESTA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Finvesta (FINVESTA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Finvesta.

בדוק את Finvesta תחזית המחיר עכשיו‏!

FINVESTA למטבעות מקומיים

Finvesta (FINVESTA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Finvesta (FINVESTA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FINVESTA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Finvesta (FINVESTA)

כמה שווה Finvesta (FINVESTA) היום?
החי FINVESTAהמחיר ב USD הוא 7.15 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FINVESTA ל USD?
המחיר הנוכחי של FINVESTA ל USD הוא $ 7.15. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Finvesta?
שווי השוק של FINVESTA הוא $ 7.05M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FINVESTA?
ההיצע במחזור של FINVESTA הוא 995.34K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FINVESTA?
‏‏FINVESTA השיג מחיר שיא (ATH) של 89.41 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FINVESTA?
FINVESTA ‏‏רשם מחירATL של 6.87 USD.
מהו נפח המסחר של FINVESTA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FINVESTA הוא -- USD.
האם FINVESTA יעלה השנה?
FINVESTA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FINVESTA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:14:52 (UTC+8)

