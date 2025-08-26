Finvesta (FINVESTA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 6.87 $ 6.87 $ 6.87 24 שעות נמוך $ 7.78 $ 7.78 $ 7.78 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 6.87$ 6.87 $ 6.87 גבוה 24 שעות $ 7.78$ 7.78 $ 7.78 שיא כל הזמנים $ 89.41$ 89.41 $ 89.41 המחיר הנמוך ביותר $ 6.87$ 6.87 $ 6.87 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.25% שינוי מחיר (1D) -7.74% שינוי מחיר (7D) -23.31% שינוי מחיר (7D) -23.31%

Finvesta (FINVESTA) המחיר בזמן אמת של הוא $7.15. במהלך 24 השעות האחרונות, FINVESTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 6.87 לבין שיא של $ 7.78, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FINVESTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 89.41, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 6.87.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FINVESTA השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -7.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Finvesta (FINVESTA) מידע שוק

שווי שוק $ 7.05M$ 7.05M $ 7.05M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.05M$ 7.05M $ 7.05M אספקת מחזור 995.34K 995.34K 995.34K אספקה כוללת 995,338.2675604 995,338.2675604 995,338.2675604

שווי השוק הנוכחי של Finvesta הוא $ 7.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FINVESTA הוא 995.34K, עם היצע כולל של 995338.2675604. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.05M.