FindMe (FINDME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.105536 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +4.96%

FindMe (FINDME) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FINDME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FINDMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.105536, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FINDME השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FindMe (FINDME) מידע שוק

שווי שוק $ 17.16K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.16K אספקת מחזור 99.47M אספקה כוללת 99,471,136.03

שווי השוק הנוכחי של FindMe הוא $ 17.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FINDME הוא 99.47M, עם היצע כולל של 99471136.03. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.16K.