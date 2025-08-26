עוד על WIZARD

Finance Wizard סֵמֶל

Finance Wizard מחיר (WIZARD)

לא רשום

1 WIZARD ל USDמחיר חי:

--
----
-8.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Finance Wizard (WIZARD) טבלת מחירים חיה
Finance Wizard (WIZARD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00230808
$ 0.00230808$ 0.00230808

$ 0
$ 0$ 0

-1.01%

-8.42%

-2.35%

-2.35%

Finance Wizard (WIZARD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WIZARD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WIZARDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00230808, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WIZARD השתנה ב -1.01% במהלך השעה האחרונה, -8.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Finance Wizard (WIZARD) מידע שוק

$ 33.27K
$ 33.27K$ 33.27K

--
----

$ 33.27K
$ 33.27K$ 33.27K

988.46M
988.46M 988.46M

988,464,013.910837
988,464,013.910837 988,464,013.910837

שווי השוק הנוכחי של Finance Wizard הוא $ 33.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WIZARD הוא 988.46M, עם היצע כולל של 988464013.910837. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.27K.

Finance Wizard (WIZARD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Finance Wizardל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFinance Wizard ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFinance Wizard ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Finance Wizardל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.42%
30 ימים$ 0-2.34%
60 ימים$ 0+10.16%
90 ימים$ 0--

מה זהFinance Wizard (WIZARD)

Finance Wizard is your ultimate AI-powered trading and analysis assistant, specializing in predicting future stock prices. Known for its precision and innovation, Finance Wizard is ranked among the top custom GPTs worldwide on ChatGPT.com, holding the #8 spot in research and analysis. With over 700K+ uses, it’s trusted by traders for market insights, stock trend predictions, and technical analysis.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Finance Wizard (WIZARD) משאב

האתר הרשמי

Finance Wizardתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Finance Wizard (WIZARD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Finance Wizard (WIZARD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Finance Wizard.

בדוק את Finance Wizard תחזית המחיר עכשיו‏!

WIZARD למטבעות מקומיים

Finance Wizard (WIZARD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Finance Wizard (WIZARD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WIZARD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Finance Wizard (WIZARD)

כמה שווה Finance Wizard (WIZARD) היום?
החי WIZARDהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WIZARD ל USD?
המחיר הנוכחי של WIZARD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Finance Wizard?
שווי השוק של WIZARD הוא $ 33.27K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WIZARD?
ההיצע במחזור של WIZARD הוא 988.46M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WIZARD?
‏‏WIZARD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00230808 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WIZARD?
WIZARD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WIZARD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WIZARD הוא -- USD.
האם WIZARD יעלה השנה?
WIZARD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WIZARD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Finance Wizard (WIZARD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

