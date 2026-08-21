Fiamma BTC מחיר היום

מחיר Fiamma BTC (FIABTC) בזמן אמת היום הוא $ 61,009, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FIABTC ל USD הוא $ 61,009 לכל FIABTC.

Fiamma BTC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,018,647, עם היצע במחזור של 16.70 FIABTC. ב‑24 השעות האחרונות, FIABTC סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 132,563, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 58,037.

ביצועים לטווח קצר, FIABTC נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 47.24.

Fiamma BTC (FIABTC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M נפח (24 שעות) $ 47.24$ 47.24 $ 47.24 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M אספקת מחזור 16.70 16.70 16.70 אספקה כוללת 16.69676922 16.69676922 16.69676922

שווי השוק הנוכחי של Fiamma BTC הוא $ 1.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 47.24. ההיצע במחזור של FIABTC הוא 16.70, עם היצע כולל של 16.69676922. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.02M.