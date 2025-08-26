עוד על FXD

FXD is an XDC Network-based stablecoin, representing a stable-price cryptocurrency issued and developed by Fathom DAO, a decentralized autonomous organization. The value of FXD is softly pegged to the U.S. dollar and is supported by an over-collateralized XDC Token, which is securely held in smart-contract vaults during the creation of new FXD tokens. One of the primary objectives of FXD is to address the existing gap in trade finance by offering direct access to alternative investors for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs). Through platforms like portal.tradefinex.org and fathom.fi, Leveraging the fast, scalable, and secure infrastructure of the XDC Network, FXD provides Stable options to MSMEs with a more accessible and cost-effective means to access the necessary capital for business growth. This initiative contributes to economic expansion and job creation, empowering MSMEs to thrive in the global marketplace.

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Fathom Dollar (FXD)

כמה שווה Fathom Dollar (FXD) היום?
החי FXDהמחיר ב USD הוא 0.714398 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FXD ל USD?
המחיר הנוכחי של FXD ל USD הוא $ 0.714398. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fathom Dollar?
שווי השוק של FXD הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FXD?
ההיצע במחזור של FXD הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FXD?
‏‏FXD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.7 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FXD?
FXD ‏‏רשם מחירATL של 0.531849 USD.
מהו נפח המסחר של FXD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FXD הוא -- USD.
האם FXD יעלה השנה?
FXD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FXD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
