Fathom Dollar (FXD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.663315 $ 0.663315 $ 0.663315 24 שעות נמוך $ 0.713989 $ 0.713989 $ 0.713989 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.663315$ 0.663315 $ 0.663315 גבוה 24 שעות $ 0.713989$ 0.713989 $ 0.713989 שיא כל הזמנים $ 1.7$ 1.7 $ 1.7 המחיר הנמוך ביותר $ 0.531849$ 0.531849 $ 0.531849 שינוי מחיר (שעה אחת) +7.04% שינוי מחיר (1D) +4.15% שינוי מחיר (7D) +2.45% שינוי מחיר (7D) +2.45%

Fathom Dollar (FXD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.714398. במהלך 24 השעות האחרונות, FXD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.663315 לבין שיא של $ 0.713989, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FXDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.7, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.531849.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FXD השתנה ב +7.04% במהלך השעה האחרונה, +4.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fathom Dollar (FXD) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 2,195,840.225211532 2,195,840.225211532 2,195,840.225211532

שווי השוק הנוכחי של Fathom Dollar הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FXD הוא 0.00, עם היצע כולל של 2195840.225211532. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.49M.