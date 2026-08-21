Fatality Coin מחיר היום

מחיר Fatality Coin (FATALITY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FATALITY ל USD הוא $ 0 לכל FATALITY.

Fatality Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,104.1, עם היצע במחזור של 100.00M FATALITY. ב‑24 השעות האחרונות, FATALITY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04897624, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FATALITY נע ב -- בשעה האחרונה ו +15.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 11.61.

Fatality Coin (FATALITY) מידע שוק

שווי שוק $ 16.10K$ 16.10K $ 16.10K נפח (24 שעות) $ 11.61$ 11.61 $ 11.61 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.10K$ 16.10K $ 16.10K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 99,997,629.0 99,997,629.0 99,997,629.0

שווי השוק הנוכחי של Fatality Coin הוא $ 16.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.61. ההיצע במחזור של FATALITY הוא 100.00M, עם היצע כולל של 99997629.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.10K.