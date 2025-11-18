Fantom Bomb מחיר היום

מחיר Fantom Bomb (FBOMB) בזמן אמת היום הוא $ 0.02153354, עם שינוי של 7.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FBOMB ל USD הוא $ 0.02153354 לכל FBOMB.

Fantom Bomb כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,995,584, עם היצע במחזור של 464.19M FBOMB. ב‑24 השעות האחרונות, FBOMB סחר בין $ 0.0212236 (נמוך) ל $ 0.02342816 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.067627, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FBOMB נע ב +0.69% בשעה האחרונה ו -26.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Fantom Bomb (FBOMB) מידע שוק

שווי שוק $ 10.00M$ 10.00M $ 10.00M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.00M$ 10.00M $ 10.00M אספקת מחזור 464.19M 464.19M 464.19M אספקה כוללת 464,185,286.4415917 464,185,286.4415917 464,185,286.4415917

שווי השוק הנוכחי של Fantom Bomb הוא $ 10.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FBOMB הוא 464.19M, עם היצע כולל של 464185286.4415917. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.00M.