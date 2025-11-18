EYED מחיר היום

מחיר EYED (EYED) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EYED ל USD הוא -- לכל EYED.

EYED כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 56,968, עם היצע במחזור של 58.65B EYED. ב‑24 השעות האחרונות, EYED סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EYED נע ב +0.06% בשעה האחרונה ו -12.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

EYED (EYED) מידע שוק

שווי שוק $ 56.97K$ 56.97K $ 56.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 67.02K$ 67.02K $ 67.02K אספקת מחזור 58.65B 58.65B 58.65B אספקה כוללת 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

