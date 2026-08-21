EXCELLENCE מחיר היום

מחיר EXCELLENCE (EOP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EOP ל USD הוא $ 0 לכל EOP.

EXCELLENCE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 870,108, עם היצע במחזור של 1.00B EOP. ב‑24 השעות האחרונות, EOP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00104167, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EOP נע ב +0.87% בשעה האחרונה ו +12.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 22.20.

EXCELLENCE (EOP) מידע שוק

שווי שוק $ 870.11K$ 870.11K $ 870.11K נפח (24 שעות) $ 22.20$ 22.20 $ 22.20 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 870.11K$ 870.11K $ 870.11K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של EXCELLENCE הוא $ 870.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 22.20. ההיצע במחזור של EOP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 870.11K.