Exactly Protocol (EXA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.418697 $ 0.418697 $ 0.418697 24 שעות נמוך $ 0.4835 $ 0.4835 $ 0.4835 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.418697$ 0.418697 $ 0.418697 גבוה 24 שעות $ 0.4835$ 0.4835 $ 0.4835 שיא כל הזמנים $ 11.89$ 11.89 $ 11.89 המחיר הנמוך ביותר $ 0.141845$ 0.141845 $ 0.141845 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.23% שינוי מחיר (1D) -12.92% שינוי מחיר (7D) -14.46% שינוי מחיר (7D) -14.46%

Exactly Protocol (EXA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.42088. במהלך 24 השעות האחרונות, EXA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.418697 לבין שיא של $ 0.4835, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EXAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.89, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.141845.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EXA השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -12.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Exactly Protocol (EXA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.21M$ 4.21M $ 4.21M אספקת מחזור 3.62M 3.62M 3.62M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Exactly Protocol הוא $ 1.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EXA הוא 3.62M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.21M.