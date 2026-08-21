Everclear מחיר היום

מחיר Everclear (CLEAR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLEAR ל USD הוא $ 0 לכל CLEAR.

Everclear כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 67,645, עם היצע במחזור של 888.94M CLEAR. ב‑24 השעות האחרונות, CLEAR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.083367, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLEAR נע ב -- בשעה האחרונה ו +18.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Everclear (CLEAR) מידע שוק

שווי שוק $ 67.65K$ 67.65K $ 67.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 76.10K$ 76.10K $ 76.10K אספקת מחזור 888.94M 888.94M 888.94M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Everclear הוא $ 67.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLEAR הוא 888.94M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.10K.