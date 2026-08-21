evaUSDC מחיר היום

מחיר evaUSDC (EVAUSDC) בזמן אמת היום הוא $ 0.998813, עם שינוי של 0.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EVAUSDC ל USD הוא $ 0.998813 לכל EVAUSDC.

evaUSDC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,344,005, עם היצע במחזור של 2.35M EVAUSDC. ב‑24 השעות האחרונות, EVAUSDC סחר בין $ 0.998561 (נמוך) ל $ 0.999248 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.002, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.978684.

ביצועים לטווח קצר, EVAUSDC נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 151.71K.

evaUSDC (EVAUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M נפח (24 שעות) $ 151.71K$ 151.71K $ 151.71K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M אספקת מחזור 2.35M 2.35M 2.35M אספקה כוללת 2,346,790.214486 2,346,790.214486 2,346,790.214486

שווי השוק הנוכחי של evaUSDC הוא $ 2.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 151.71K. ההיצע במחזור של EVAUSDC הוא 2.35M, עם היצע כולל של 2346790.214486. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.34M.