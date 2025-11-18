EVANA מחיר היום

מחיר EVANA (EVANA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001184, עם שינוי של 18.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EVANA ל USD הוא $ 0.00001184 לכל EVANA.

EVANA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 118,386, עם היצע במחזור של 10.00B EVANA. ב‑24 השעות האחרונות, EVANA סחר בין $ 0.00001103 (נמוך) ל $ 0.00001451 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00008186, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000689.

ביצועים לטווח קצר, EVANA נע ב +4.17% בשעה האחרונה ו -36.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

EVANA (EVANA) מידע שוק

שווי שוק $ 118.39K$ 118.39K $ 118.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 118.39K$ 118.39K $ 118.39K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של EVANA הוא $ 118.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EVANA הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 118.39K.