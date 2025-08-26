ETHPlus (ETH+) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,637.49 $ 4,637.49 $ 4,637.49 24 שעות נמוך $ 5,043.31 $ 5,043.31 $ 5,043.31 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,637.49$ 4,637.49 $ 4,637.49 גבוה 24 שעות $ 5,043.31$ 5,043.31 $ 5,043.31 שיא כל הזמנים $ 5,150.57$ 5,150.57 $ 5,150.57 המחיר הנמוך ביותר $ 1,461.53$ 1,461.53 $ 1,461.53 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.62% שינוי מחיר (1D) -7.70% שינוי מחיר (7D) +1.36% שינוי מחיר (7D) +1.36%

ETHPlus (ETH+) המחיר בזמן אמת של הוא $4,635.24. במהלך 24 השעות האחרונות, ETH+ נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,637.49 לבין שיא של $ 5,043.31, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETH+השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,150.57, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,461.53.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETH+ השתנה ב -1.62% במהלך השעה האחרונה, -7.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ETHPlus (ETH+) מידע שוק

שווי שוק $ 342.63M$ 342.63M $ 342.63M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 342.63M$ 342.63M $ 342.63M אספקת מחזור 73.92K 73.92K 73.92K אספקה כוללת 73,919.26829785375 73,919.26829785375 73,919.26829785375

שווי השוק הנוכחי של ETHPlus הוא $ 342.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ETH+ הוא 73.92K, עם היצע כולל של 73919.26829785375. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 342.63M.