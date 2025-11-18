ETH Strategy מחיר היום

מחיר ETH Strategy (STRAT) בזמן אמת היום הוא $ 0.404983, עם שינוי של 7.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STRAT ל USD הוא $ 0.404983 לכל STRAT.

ETH Strategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 992,077, עם היצע במחזור של 2.45M STRAT. ב‑24 השעות האחרונות, STRAT סחר בין $ 0.395858 (נמוך) ל $ 0.438277 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.875668, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.395858.

ביצועים לטווח קצר, STRAT נע ב +1.63% בשעה האחרונה ו -14.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ETH Strategy (STRAT) מידע שוק

שווי שוק $ 992.08K$ 992.08K $ 992.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.06M$ 48.06M $ 48.06M אספקת מחזור 2.45M 2.45M 2.45M אספקה כוללת 118,872,218.6093638 118,872,218.6093638 118,872,218.6093638

שווי השוק הנוכחי של ETH Strategy הוא $ 992.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STRAT הוא 2.45M, עם היצע כולל של 118872218.6093638. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.06M.