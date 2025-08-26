Escoin (ELG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.285616 $ 0.285616 $ 0.285616 24 שעות נמוך $ 0.292523 $ 0.292523 $ 0.292523 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.285616$ 0.285616 $ 0.285616 גבוה 24 שעות $ 0.292523$ 0.292523 $ 0.292523 שיא כל הזמנים $ 3.61$ 3.61 $ 3.61 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05% שינוי מחיר (1D) -1.85% שינוי מחיר (7D) -2.22% שינוי מחיר (7D) -2.22%

Escoin (ELG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.285653. במהלך 24 השעות האחרונות, ELG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.285616 לבין שיא של $ 0.292523, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.61, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELG השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -1.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Escoin (ELG) מידע שוק

שווי שוק $ 52.62M$ 52.62M $ 52.62M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 71.41M$ 71.41M $ 71.41M אספקת מחזור 184.21M 184.21M 184.21M אספקה כוללת 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Escoin הוא $ 52.62M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ELG הוא 184.21M, עם היצע כולל של 250000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.41M.