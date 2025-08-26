Ertha (ERTHA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.421191$ 0.421191 $ 0.421191 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.23% שינוי מחיר (1D) -5.59% שינוי מחיר (7D) -9.68% שינוי מחיר (7D) -9.68%

Ertha (ERTHA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ERTHA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ERTHAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.421191, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ERTHA השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -5.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ertha (ERTHA) מידע שוק

שווי שוק $ 399.17K$ 399.17K $ 399.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 658.68K$ 658.68K $ 658.68K אספקת מחזור 1.21B 1.21B 1.21B אספקה כוללת 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ertha הוא $ 399.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ERTHA הוא 1.21B, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 658.68K.