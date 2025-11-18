EquitEdge מחיר היום

מחיר EquitEdge (EEG) בזמן אמת היום הוא $ 0.05005, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EEG ל USD הוא $ 0.05005 לכל EEG.

EquitEdge כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,019,981, עם היצע במחזור של 400.00M EEG. ב‑24 השעות האחרונות, EEG סחר בין $ 0.05005 (נמוך) ל $ 0.05005 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.058283, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.04823955.

ביצועים לטווח קצר, EEG נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

EquitEdge (EEG) מידע שוק

שווי שוק $ 20.02M$ 20.02M $ 20.02M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.02M$ 25.02M $ 25.02M אספקת מחזור 400.00M 400.00M 400.00M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של EquitEdge הוא $ 20.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EEG הוא 400.00M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.02M.