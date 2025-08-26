ENTROPY (ENT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0000663 $ 0.0000663 $ 0.0000663 24 שעות נמוך $ 0.00007644 $ 0.00007644 $ 0.00007644 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0000663$ 0.0000663 $ 0.0000663 גבוה 24 שעות $ 0.00007644$ 0.00007644 $ 0.00007644 שיא כל הזמנים $ 0.00014277$ 0.00014277 $ 0.00014277 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00004998$ 0.00004998 $ 0.00004998 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.07% שינוי מחיר (1D) -9.64% שינוי מחיר (7D) -8.22% שינוי מחיר (7D) -8.22%

ENTROPY (ENT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00006663. במהלך 24 השעות האחרונות, ENT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000663 לבין שיא של $ 0.00007644, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ENTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00014277, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00004998.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ENT השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -9.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ENTROPY (ENT) מידע שוק

שווי שוק $ 522.64K$ 522.64K $ 522.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M אספקת מחזור 7.83B 7.83B 7.83B אספקה כוללת 46,323,987,420.81749 46,323,987,420.81749 46,323,987,420.81749

שווי השוק הנוכחי של ENTROPY הוא $ 522.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ENT הוא 7.83B, עם היצע כולל של 46323987420.81749. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.09M.