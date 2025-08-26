ELYTRA (ELYTRA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00109448$ 0.00109448 $ 0.00109448 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.15% שינוי מחיר (1D) -14.07% שינוי מחיר (7D) -37.23% שינוי מחיר (7D) -37.23%

ELYTRA (ELYTRA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ELYTRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELYTRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00109448, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELYTRA השתנה ב +2.15% במהלך השעה האחרונה, -14.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-37.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ELYTRA (ELYTRA) מידע שוק

שווי שוק $ 378.86K$ 378.86K $ 378.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 378.86K$ 378.86K $ 378.86K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ELYTRA הוא $ 378.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ELYTRA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 378.86K.