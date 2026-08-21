ELLIE מחיר היום

מחיר ELLIE (ELLIE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ELLIE ל USD הוא $ 0 לכל ELLIE.

ELLIE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,968, עם היצע במחזור של 999.78M ELLIE. ב‑24 השעות האחרונות, ELLIE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0033953, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ELLIE נע ב +0.64% בשעה האחרונה ו +8.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ELLIE (ELLIE) מידע שוק

שווי שוק $ 23.97K$ 23.97K $ 23.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.97K$ 23.97K $ 23.97K אספקת מחזור 999.78M 999.78M 999.78M אספקה כוללת 999,776,990.5918263 999,776,990.5918263 999,776,990.5918263

שווי השוק הנוכחי של ELLIE הוא $ 23.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ELLIE הוא 999.78M, עם היצע כולל של 999776990.5918263. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.97K.