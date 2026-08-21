Elixir מחיר היום

מחיר Elixir (ELX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00119807, עם שינוי של 11.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ELX ל USD הוא $ 0.00119807 לכל ELX.

Elixir כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 526,028, עם היצע במחזור של 439.06M ELX. ב‑24 השעות האחרונות, ELX סחר בין $ 0.00108425 (נמוך) ל $ 0.00135649 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.73515, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ELX נע ב -0.20% בשעה האחרונה ו +17.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.54K.

Elixir (ELX) מידע שוק

שווי שוק $ 526.03K$ 526.03K $ 526.03K נפח (24 שעות) $ 3.54K$ 3.54K $ 3.54K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M אספקת מחזור 439.06M 439.06M 439.06M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Elixir הוא $ 526.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.54K. ההיצע במחזור של ELX הוא 439.06M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.20M.