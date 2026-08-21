EDOM מחיר היום

מחיר EDOM (EDOM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EDOM ל USD הוא $ 0 לכל EDOM.

EDOM כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 549,499, עם היצע במחזור של 8.04B EDOM. ב‑24 השעות האחרונות, EDOM סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.09207, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EDOM נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

EDOM (EDOM) מידע שוק

שווי שוק $ 549.50K$ 549.50K $ 549.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 683.46K$ 683.46K $ 683.46K אספקת מחזור 8.04B 8.04B 8.04B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של EDOM הוא $ 549.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EDOM הוא 8.04B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 683.46K.