EBERT (EBERT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00144415$ 0.00144415 $ 0.00144415 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.11% שינוי מחיר (1D) -25.50% שינוי מחיר (7D) +34.05% שינוי מחיר (7D) +34.05%

EBERT (EBERT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EBERT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EBERTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00144415, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EBERT השתנה ב +2.11% במהלך השעה האחרונה, -25.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+34.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EBERT (EBERT) מידע שוק

שווי שוק $ 169.65K$ 169.65K $ 169.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 169.65K$ 169.65K $ 169.65K אספקת מחזור 444.44M 444.44M 444.44M אספקה כוללת 444,444,443.9999999 444,444,443.9999999 444,444,443.9999999

שווי השוק הנוכחי של EBERT הוא $ 169.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EBERT הוא 444.44M, עם היצע כולל של 444444443.9999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 169.65K.