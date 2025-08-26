עוד על E4C

E4C סֵמֶל

E4C מחיר (E4C)

לא רשום

1 E4C ל USDמחיר חי:

-9.40%1D
mexc
USD
E4C (E4C) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:49:21 (UTC+8)

E4C (E4C) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-2.40%

-9.43%

-7.97%

-7.97%

E4C (E4C) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00345134. במהלך 24 השעות האחרונות, E4C נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00344902 לבין שיא של $ 0.0038182, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. E4Cהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.137584, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00344902.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, E4C השתנה ב -2.40% במהלך השעה האחרונה, -9.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

E4C (E4C) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של E4C הוא $ 442.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של E4C הוא 128.24M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.45M.

E4C (E4C) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של E4Cל USDהיה $ -0.000359511518137829.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלE4C ל USDהיה . $ -0.0002917176.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלE4C ל USDהיה $ -0.0007176806.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של E4Cל USDהיה $ -0.000930834850531921.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000359511518137829-9.43%
30 ימים$ -0.0002917176-8.45%
60 ימים$ -0.0007176806-20.79%
90 ימים$ -0.000930834850531921-21.24%

מה זהE4C (E4C)

E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio’s marquee title that aims to bring 100M users into web3. Highlights: E4C: Ludus is a beacon of Sui’s gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui’s first major game token launch with the entire protocol’s support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms

E4C למטבעות מקומיים

E4C (E4C) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של E4C (E4C) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על E4C הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על E4C (E4C)

כמה שווה E4C (E4C) היום?
החי E4Cהמחיר ב USD הוא 0.00345134 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי E4C ל USD?
המחיר הנוכחי של E4C ל USD הוא $ 0.00345134. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של E4C?
שווי השוק של E4C הוא $ 442.56K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של E4C?
ההיצע במחזור של E4C הוא 128.24M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של E4C?
‏‏E4C השיג מחיר שיא (ATH) של 0.137584 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של E4C?
E4C ‏‏רשם מחירATL של 0.00344902 USD.
מהו נפח המסחר של E4C?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור E4C הוא -- USD.
האם E4C יעלה השנה?
E4C ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את E4C תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:49:21 (UTC+8)

E4C (E4C) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.