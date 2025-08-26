E4C מחיר (E4C)
E4C (E4C) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00345134. במהלך 24 השעות האחרונות, E4C נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00344902 לבין שיא של $ 0.0038182, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. E4Cהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.137584, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00344902.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, E4C השתנה ב -2.40% במהלך השעה האחרונה, -9.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של E4C הוא $ 442.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של E4C הוא 128.24M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.45M.
במהלך היום, השינוי במחיר של E4Cל USDהיה $ -0.000359511518137829.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלE4C ל USDהיה . $ -0.0002917176.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלE4C ל USDהיה $ -0.0007176806.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של E4Cל USDהיה $ -0.000930834850531921.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000359511518137829
|-9.43%
|30 ימים
|$ -0.0002917176
|-8.45%
|60 ימים
|$ -0.0007176806
|-20.79%
|90 ימים
|$ -0.000930834850531921
|-21.24%
E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio’s marquee title that aims to bring 100M users into web3. Highlights: E4C: Ludus is a beacon of Sui’s gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui’s first major game token launch with the entire protocol’s support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms
