E4C (E4C) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00344902 $ 0.00344902 $ 0.00344902 24 שעות נמוך $ 0.0038182 $ 0.0038182 $ 0.0038182 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00344902$ 0.00344902 $ 0.00344902 גבוה 24 שעות $ 0.0038182$ 0.0038182 $ 0.0038182 שיא כל הזמנים $ 0.137584$ 0.137584 $ 0.137584 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00344902$ 0.00344902 $ 0.00344902 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.40% שינוי מחיר (1D) -9.43% שינוי מחיר (7D) -7.97% שינוי מחיר (7D) -7.97%

E4C (E4C) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00345134. במהלך 24 השעות האחרונות, E4C נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00344902 לבין שיא של $ 0.0038182, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. E4Cהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.137584, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00344902.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, E4C השתנה ב -2.40% במהלך השעה האחרונה, -9.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

E4C (E4C) מידע שוק

שווי שוק $ 442.56K$ 442.56K $ 442.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.45M$ 3.45M $ 3.45M אספקת מחזור 128.24M 128.24M 128.24M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של E4C הוא $ 442.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של E4C הוא 128.24M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.45M.