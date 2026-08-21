Dynamix מחיר היום

מחיר Dynamix (DYNA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DYNA ל USD הוא $ 0 לכל DYNA.

Dynamix כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 184,559, עם היצע במחזור של 521.90T DYNA. ב‑24 השעות האחרונות, DYNA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DYNA נע ב -- בשעה האחרונה ו +7.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dynamix (DYNA) מידע שוק

שווי שוק $ 184.56K$ 184.56K $ 184.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 353.63K$ 353.63K $ 353.63K אספקת מחזור 521.90T 521.90T 521.90T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של Dynamix הוא $ 184.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DYNA הוא 521.90T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 353.63K.