dTRINITY USD (DUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.992558 גבוה 24 שעות $ 0.998671 שיא כל הזמנים $ 1.046 המחיר הנמוך ביותר $ 0.968313 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.05% שינוי מחיר (1D) -0.00% שינוי מחיר (7D) -0.22%

dTRINITY USD (DUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.995314. במהלך 24 השעות האחרונות, DUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.992558 לבין שיא של $ 0.998671, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.046, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.968313.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DUSD השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

dTRINITY USD (DUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 2.15M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.15M אספקת מחזור 2.16M אספקה כוללת 2,160,019.325030003

שווי השוק הנוכחי של dTRINITY USD הוא $ 2.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUSD הוא 2.16M, עם היצע כולל של 2160019.325030003. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.15M.