dTRINITY USD סֵמֶל

dTRINITY USD מחיר (DUSD)

לא רשום

1 DUSD ל USDמחיר חי:

0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
dTRINITY USD (DUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:21:34 (UTC+8)

dTRINITY USD (DUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.05%

-0.00%

-0.22%

-0.22%

dTRINITY USD (DUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.995314. במהלך 24 השעות האחרונות, DUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.992558 לבין שיא של $ 0.998671, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.046, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.968313.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DUSD השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

dTRINITY USD (DUSD) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של dTRINITY USD הוא $ 2.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUSD הוא 2.16M, עם היצע כולל של 2160019.325030003. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.15M.

dTRINITY USD (DUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של dTRINITY USDל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלdTRINITY USD ל USDהיה . $ -0.0053335891.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלdTRINITY USD ל USDהיה $ -0.0056391505.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של dTRINITY USDל USDהיה $ -0.0036186342648053.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.00%
30 ימים$ -0.0053335891-0.53%
60 ימים$ -0.0056391505-0.56%
90 ימים$ -0.0036186342648053-0.36%

מה זהdTRINITY USD (DUSD)

dTRINITY USD (dUSD) is a decentralized stablecoin fully backed by an exogenous, on-chain reserve of other USD-denominated stablecoins and yield-bearing stablecoins. Based on the ERC-20 standard, every dUSD token is backed by at least $1 of collateral. It is also the world’s first subsidized stablecoin, with underlying reserve earnings externalized to its borrowers instead of token holders or stakers.

dTRINITY USD (DUSD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

dTRINITY USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה dTRINITY USD (DUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות dTRINITY USD (DUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור dTRINITY USD.

בדוק את dTRINITY USD תחזית המחיר עכשיו‏!

DUSD למטבעות מקומיים

dTRINITY USD (DUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של dTRINITY USD (DUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על dTRINITY USD (DUSD)

כמה שווה dTRINITY USD (DUSD) היום?
החי DUSDהמחיר ב USD הוא 0.995314 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של DUSD ל USD הוא $ 0.995314. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של dTRINITY USD?
שווי השוק של DUSD הוא $ 2.15M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DUSD?
ההיצע במחזור של DUSD הוא 2.16M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DUSD?
‏‏DUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.046 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DUSD?
DUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.968313 USD.
מהו נפח המסחר של DUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DUSD הוא -- USD.
האם DUSD יעלה השנה?
DUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
