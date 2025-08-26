Drop Staked ATOM (DATOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 5.22 $ 5.22 $ 5.22 24 שעות נמוך $ 5.74 $ 5.74 $ 5.74 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 5.22$ 5.22 $ 5.22 גבוה 24 שעות $ 5.74$ 5.74 $ 5.74 שיא כל הזמנים $ 12.0$ 12.0 $ 12.0 המחיר הנמוך ביותר $ 0.438175$ 0.438175 $ 0.438175 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.68% שינוי מחיר (1D) -7.69% שינוי מחיר (7D) -0.80% שינוי מחיר (7D) -0.80%

Drop Staked ATOM (DATOM) המחיר בזמן אמת של הוא $5.23. במהלך 24 השעות האחרונות, DATOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 5.22 לבין שיא של $ 5.74, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DATOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 12.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.438175.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DATOM השתנה ב -2.68% במהלך השעה האחרונה, -7.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Drop Staked ATOM (DATOM) מידע שוק

שווי שוק $ 9.13M$ 9.13M $ 9.13M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.13M$ 9.13M $ 9.13M אספקת מחזור 1.74M 1.74M 1.74M אספקה כוללת 1,744,570.0 1,744,570.0 1,744,570.0

שווי השוק הנוכחי של Drop Staked ATOM הוא $ 9.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DATOM הוא 1.74M, עם היצע כולל של 1744570.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.13M.