Draggin Karma Points (DKP) מידע על מחיר (USD)

Draggin Karma Points (DKP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00148699. במהלך 24 השעות האחרונות, DKP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00133594 לבין שיא של $ 0.0015317, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DKPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00516918, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DKP השתנה ב +11.28% במהלך השעה האחרונה, +3.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Draggin Karma Points (DKP) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Draggin Karma Points הוא $ 5.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DKP הוא 3.99B, עם היצע כולל של 7999999844.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.90M.