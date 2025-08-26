DOTZ (DOTZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00271026 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -2.95%

DOTZ (DOTZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOTZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOTZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00271026, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOTZ השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DOTZ (DOTZ) מידע שוק

שווי שוק $ 49.71K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 81.81K אספקת מחזור 460.93M אספקה כוללת 758,529,991.7741779

שווי השוק הנוכחי של DOTZ הוא $ 49.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOTZ הוא 460.93M, עם היצע כולל של 758529991.7741779. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 81.81K.