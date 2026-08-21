Dominion מחיר היום

מחיר Dominion (DOM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOM ל USD הוא $ 0 לכל DOM.

Dominion כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,968, עם היצע במחזור של 100.00B DOM. ב‑24 השעות האחרונות, DOM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DOM נע ב +0.70% בשעה האחרונה ו +25.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dominion (DOM) מידע שוק

שווי שוק $ 27.97K$ 27.97K $ 27.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.97K$ 27.97K $ 27.97K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dominion הוא $ 27.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOM הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.97K.