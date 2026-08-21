Dolan Duck מחיר היום

מחיר Dolan Duck (DOLAN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00414681, עם שינוי של 5.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOLAN ל USD הוא $ 0.00414681 לכל DOLAN.

Dolan Duck כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 407,308, עם היצע במחזור של 98.22M DOLAN. ב‑24 השעות האחרונות, DOLAN סחר בין $ 0.00381243 (נמוך) ל $ 0.00414029 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.896515, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00195926.

ביצועים לטווח קצר, DOLAN נע ב +0.39% בשעה האחרונה ו +32.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.49K.

Dolan Duck (DOLAN) מידע שוק

שווי שוק $ 407.31K$ 407.31K $ 407.31K נפח (24 שעות) $ 4.49K$ 4.49K $ 4.49K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 407.31K$ 407.31K $ 407.31K אספקת מחזור 98.22M 98.22M 98.22M אספקה כוללת 98,222,240.502575 98,222,240.502575 98,222,240.502575

שווי השוק הנוכחי של Dolan Duck הוא $ 407.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.49K. ההיצע במחזור של DOLAN הוא 98.22M, עם היצע כולל של 98222240.502575. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 407.31K.