dogwifhat Eth מחיר היום

מחיר dogwifhat Eth (DOGWIFHAT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00131838, עם שינוי של 2.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOGWIFHAT ל USD הוא $ 0.00131838 לכל DOGWIFHAT.

dogwifhat Eth כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 131,838, עם היצע במחזור של 100.00M DOGWIFHAT. ב‑24 השעות האחרונות, DOGWIFHAT סחר בין $ 0.0012794 (נמוך) ל $ 0.00132262 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.074917, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DOGWIFHAT נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו +26.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 45.76.

dogwifhat Eth (DOGWIFHAT) מידע שוק

שווי שוק $ 131.84K$ 131.84K $ 131.84K נפח (24 שעות) $ 45.76$ 45.76 $ 45.76 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 131.84K$ 131.84K $ 131.84K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של dogwifhat Eth הוא $ 131.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 45.76. ההיצע במחזור של DOGWIFHAT הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 131.84K.