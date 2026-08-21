Doggy מחיר היום

מחיר Doggy (DOGGY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOGGY ל USD הוא $ 0 לכל DOGGY.

Doggy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 171,638, עם היצע במחזור של 2.25B DOGGY. ב‑24 השעות האחרונות, DOGGY סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02948903, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DOGGY נע ב -- בשעה האחרונה ו +9.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Doggy (DOGGY) מידע שוק

שווי שוק $ 171.64K$ 171.64K $ 171.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 171.64K$ 171.64K $ 171.64K אספקת מחזור 2.25B 2.25B 2.25B אספקה כוללת 2,250,595,564.23979 2,250,595,564.23979 2,250,595,564.23979

שווי השוק הנוכחי של Doggy הוא $ 171.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGGY הוא 2.25B, עם היצע כולל של 2250595564.23979. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 171.64K.