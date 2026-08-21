Dogeshit מחיר היום

מחיר Dogeshit (SHIT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHIT ל USD הוא $ 0 לכל SHIT.

Dogeshit כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 159,320, עם היצע במחזור של 420.69B SHIT. ב‑24 השעות האחרונות, SHIT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHIT נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו -14.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dogeshit (SHIT) מידע שוק

שווי שוק $ 159.32K$ 159.32K $ 159.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 159.32K$ 159.32K $ 159.32K אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dogeshit הוא $ 159.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIT הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 159.32K.