DogeKing מחיר היום

מחיר DogeKing (DOGEKING) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOGEKING ל USD הוא $ 0 לכל DOGEKING.

DogeKing כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,194,270, עם היצע במחזור של 1,000.00T DOGEKING. ב‑24 השעות האחרונות, DOGEKING סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DOGEKING נע ב +0.08% בשעה האחרונה ו +6.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DogeKing (DOGEKING) מידע שוק

שווי שוק $ 3.19M$ 3.19M $ 3.19M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.19M$ 3.19M $ 3.19M אספקת מחזור 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של DogeKing הוא $ 3.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGEKING הוא 1,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.19M.