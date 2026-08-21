Dogecoin20 מחיר היום

מחיר Dogecoin20 (DOGE20) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOGE20 ל USD הוא $ 0 לכל DOGE20.

Dogecoin20 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 177,208, עם היצע במחזור של 140.00B DOGE20. ב‑24 השעות האחרונות, DOGE20 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DOGE20 נע ב +0.98% בשעה האחרונה ו +23.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dogecoin20 (DOGE20) מידע שוק

שווי שוק $ 177.21K$ 177.21K $ 177.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 177.21K$ 177.21K $ 177.21K אספקת מחזור 140.00B 140.00B 140.00B אספקה כוללת 140,000,000,000.0 140,000,000,000.0 140,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dogecoin20 הוא $ 177.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGE20 הוא 140.00B, עם היצע כולל של 140000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 177.21K.