DOGE ROCKET סֵמֶל

DOGE ROCKET מחיר (ROCKET)

לא רשום

1 ROCKET ל USDמחיר חי:

--
----
-14.10%1D
mexc
USD
DOGE ROCKET (ROCKET) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:22:07 (UTC+8)

DOGE ROCKET (ROCKET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00175027
$ 0.00175027$ 0.00175027

$ 0
$ 0$ 0

+0.56%

-14.15%

+87.60%

+87.60%

DOGE ROCKET (ROCKET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ROCKET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROCKETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00175027, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROCKET השתנה ב +0.56% במהלך השעה האחרונה, -14.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+87.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DOGE ROCKET (ROCKET) מידע שוק

$ 30.41K
$ 30.41K$ 30.41K

--
----

$ 30.41K
$ 30.41K$ 30.41K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DOGE ROCKET הוא $ 30.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROCKET הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.41K.

DOGE ROCKET (ROCKET) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של DOGE ROCKETל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDOGE ROCKET ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDOGE ROCKET ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DOGE ROCKETל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-14.15%
30 ימים$ 0+79.86%
60 ימים$ 0+99.95%
90 ימים$ 0--

מה זהDOGE ROCKET (ROCKET)

Introducing DOGE ROCKET ($ROCKET) – the next-generation memecoin blasting off on the BNB Chain! With 0% tax, 100% community-driven governance, and unstoppable meme energy, $ROCKET is fueling up for a lunar mission. Inspired by the legendary Doge and powered by the rocket-fueled hype of true degen culture, this coin is built to soar. No team tokens, no dev wallet—just pure, decentralized moon fuel for the people. Whether you're here for the memes, the community, or the gains, DOGE ROCKET is ready to ignite. Get in early, strap in, and join us on the journey to the stars. It's not just another coin—it’s a movement. $ROCKET to the moon!

DOGE ROCKET (ROCKET) משאב

האתר הרשמי

DOGE ROCKETתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DOGE ROCKET (ROCKET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DOGE ROCKET (ROCKET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DOGE ROCKET.

בדוק את DOGE ROCKET תחזית המחיר עכשיו‏!

ROCKET למטבעות מקומיים

DOGE ROCKET (ROCKET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DOGE ROCKET (ROCKET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ROCKET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על DOGE ROCKET (ROCKET)

כמה שווה DOGE ROCKET (ROCKET) היום?
החי ROCKETהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ROCKET ל USD?
המחיר הנוכחי של ROCKET ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DOGE ROCKET?
שווי השוק של ROCKET הוא $ 30.41K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ROCKET?
ההיצע במחזור של ROCKET הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ROCKET?
‏‏ROCKET השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00175027 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ROCKET?
ROCKET ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ROCKET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ROCKET הוא -- USD.
האם ROCKET יעלה השנה?
ROCKET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ROCKET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:22:07 (UTC+8)

