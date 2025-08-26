DNA (DNA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.18% שינוי מחיר (1D) -17.26% שינוי מחיר (7D) +28.55% שינוי מחיר (7D) +28.55%

DNA (DNA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DNA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DNAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DNA השתנה ב -0.18% במהלך השעה האחרונה, -17.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+28.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DNA (DNA) מידע שוק

שווי שוק $ 818.94K$ 818.94K $ 818.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 818.94K$ 818.94K $ 818.94K אספקת מחזור 41,990.79T 41,990.79T 41,990.79T אספקה כוללת 4.199078848831132e+16 4.199078848831132e+16 4.199078848831132e+16

שווי השוק הנוכחי של DNA הוא $ 818.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DNA הוא 41,990.79T, עם היצע כולל של 4.199078848831132e+16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 818.94K.