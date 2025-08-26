DJCAT (DJCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01294105$ 0.01294105 $ 0.01294105 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.66% שינוי מחיר (1D) -9.10% שינוי מחיר (7D) -3.66% שינוי מחיר (7D) -3.66%

DJCAT (DJCAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DJCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DJCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01294105, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DJCAT השתנה ב -0.66% במהלך השעה האחרונה, -9.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DJCAT (DJCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 73.41K$ 73.41K $ 73.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 73.41K$ 73.41K $ 73.41K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,997,802.44 999,997,802.44 999,997,802.44

שווי השוק הנוכחי של DJCAT הוא $ 73.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DJCAT הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999997802.44. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.41K.