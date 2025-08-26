DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00707312 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.24% שינוי מחיר (1D) -8.66% שינוי מחיר (7D) -4.44%

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DISTRIBUTE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DISTRIBUTEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00707312, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DISTRIBUTE השתנה ב +1.24% במהלך השעה האחרונה, -8.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) מידע שוק

שווי שוק $ 48.41K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.41K אספקת מחזור 948.55M אספקה כוללת 948,554,131.902869

שווי השוק הנוכחי של DISTRIBUTE הוא $ 48.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DISTRIBUTE הוא 948.55M, עם היצע כולל של 948554131.902869. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.41K.