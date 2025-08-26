DICE ($DICE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00123009 $ 0.00123009 $ 0.00123009 24 שעות נמוך $ 0.00143662 $ 0.00143662 $ 0.00143662 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00123009$ 0.00123009 $ 0.00123009 גבוה 24 שעות $ 0.00143662$ 0.00143662 $ 0.00143662 שיא כל הזמנים $ 0.03142132$ 0.03142132 $ 0.03142132 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.67% שינוי מחיר (1D) -3.27% שינוי מחיר (7D) -4.80% שינוי מחיר (7D) -4.80%

DICE ($DICE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00128603. במהלך 24 השעות האחרונות, $DICE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00123009 לבין שיא של $ 0.00143662, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $DICEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03142132, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $DICE השתנה ב -0.67% במהלך השעה האחרונה, -3.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DICE ($DICE) מידע שוק

שווי שוק $ 339.07K$ 339.07K $ 339.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 383.16K$ 383.16K $ 383.16K אספקת מחזור 263.65M 263.65M 263.65M אספקה כוללת 297,940,236.0 297,940,236.0 297,940,236.0

שווי השוק הנוכחי של DICE הוא $ 339.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $DICE הוא 263.65M, עם היצע כולל של 297940236.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 383.16K.