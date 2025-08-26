DexTools (DEXT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.566721 $ 0.566721 $ 0.566721 24 שעות נמוך $ 0.605002 $ 0.605002 $ 0.605002 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.566721$ 0.566721 $ 0.566721 גבוה 24 שעות $ 0.605002$ 0.605002 $ 0.605002 שיא כל הזמנים $ 1.067$ 1.067 $ 1.067 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.23% שינוי מחיר (1D) -5.55% שינוי מחיר (7D) -4.81% שינוי מחיר (7D) -4.81%

DexTools (DEXT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.566724. במהלך 24 השעות האחרונות, DEXT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.566721 לבין שיא של $ 0.605002, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEXTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.067, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEXT השתנה ב -2.23% במהלך השעה האחרונה, -5.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DexTools (DEXT) מידע שוק

שווי שוק $ 40.01M$ 40.01M $ 40.01M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 63.74M$ 63.74M $ 63.74M אספקת מחזור 70.65M 70.65M 70.65M אספקה כוללת 112,551,255.0 112,551,255.0 112,551,255.0

שווי השוק הנוכחי של DexTools הוא $ 40.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEXT הוא 70.65M, עם היצע כולל של 112551255.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.74M.