Dexalot (ALOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.157837 גבוה 24 שעות $ 0.159731 שיא כל הזמנים $ 2.8 המחיר הנמוך ביותר $ 0.080024 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.09% שינוי מחיר (1D) +0.02% שינוי מחיר (7D) -13.51%

Dexalot (ALOT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.159087. במהלך 24 השעות האחרונות, ALOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.157837 לבין שיא של $ 0.159731, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.8, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.080024.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALOT השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dexalot (ALOT) מידע שוק

שווי שוק $ 9.22M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.90M אספקת מחזור 57.96M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dexalot הוא $ 9.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALOT הוא 57.96M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.90M.