Developer Camp מחיר היום

מחיר Developer Camp (DEVELOPER) בזמן אמת היום הוא $ 0.00200845, עם שינוי של 8.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEVELOPER ל USD הוא $ 0.00200845 לכל DEVELOPER.

Developer Camp כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,926,668, עם היצע במחזור של 959.28M DEVELOPER. ב‑24 השעות האחרונות, DEVELOPER סחר בין $ 0.00188164 (נמוך) ל $ 0.00220531 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00934615, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00026444.

ביצועים לטווח קצר, DEVELOPER נע ב +3.91% בשעה האחרונה ו +16.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Developer Camp (DEVELOPER) מידע שוק

שווי שוק $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M אספקת מחזור 959.28M 959.28M 959.28M אספקה כוללת 959,278,791.801544 959,278,791.801544 959,278,791.801544

שווי השוק הנוכחי של Developer Camp הוא $ 1.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEVELOPER הוא 959.28M, עם היצע כולל של 959278791.801544. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.93M.