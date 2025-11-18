DESU מחיר היום

מחיר DESU (DESU) בזמן אמת היום הוא $ 0.00023478, עם שינוי של 1.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DESU ל USD הוא $ 0.00023478 לכל DESU.

DESU כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 234,772, עם היצע במחזור של 1.00B DESU. ב‑24 השעות האחרונות, DESU סחר בין $ 0.00022038 (נמוך) ל $ 0.00023815 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00359485, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00013144.

ביצועים לטווח קצר, DESU נע ב +0.97% בשעה האחרונה ו +39.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DESU (DESU) מידע שוק

שווי שוק $ 234.77K$ 234.77K $ 234.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 234.77K$ 234.77K $ 234.77K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DESU הוא $ 234.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DESU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 234.77K.