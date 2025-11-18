DegeCoin מחיר היום

מחיר DegeCoin ($DEGE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00032779, עם שינוי של 5.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $DEGE ל USD הוא $ 0.00032779 לכל $DEGE.

DegeCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 320,562, עם היצע במחזור של 999.36M $DEGE. ב‑24 השעות האחרונות, $DEGE סחר בין $ 0.00029666 (נמוך) ל $ 0.00034772 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.064437, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00024863.

ביצועים לטווח קצר, $DEGE נע ב +2.19% בשעה האחרונה ו -34.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DegeCoin ($DEGE) מידע שוק

שווי שוק $ 320.56K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 320.56K
אספקת מחזור 999.36M
אספקה כוללת 999,364,883.031568

