DEGA (DEGA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00103086$ 0.00103086 $ 0.00103086 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.01% שינוי מחיר (7D) -16.78% שינוי מחיר (7D) -16.78%

DEGA (DEGA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DEGA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEGAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00103086, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEGA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DEGA (DEGA) מידע שוק

שווי שוק $ 131.04K$ 131.04K $ 131.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 492.00K$ 492.00K $ 492.00K אספקת מחזור 8.49B 8.49B 8.49B אספקה כוללת 31,874,998,900.0 31,874,998,900.0 31,874,998,900.0

שווי השוק הנוכחי של DEGA הוא $ 131.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEGA הוא 8.49B, עם היצע כולל של 31874998900.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 492.00K.