deFusion (DEF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00409746$ 0.00409746 $ 0.00409746 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.77% שינוי מחיר (1D) -7.02% שינוי מחיר (7D) -3.57% שינוי מחיר (7D) -3.57%

deFusion (DEF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DEF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00409746, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEF השתנה ב -0.77% במהלך השעה האחרונה, -7.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

deFusion (DEF) מידע שוק

שווי שוק $ 65.92K$ 65.92K $ 65.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 700.96K$ 700.96K $ 700.96K אספקת מחזור 94.04M 94.04M 94.04M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של deFusion הוא $ 65.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEF הוא 94.04M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 700.96K.