deFusion סֵמֶל

deFusion מחיר (DEF)

1 DEF ל USDמחיר חי:

$0.00070096
$0.00070096
-6.80%1D
deFusion (DEF) טבלת מחירים חיה
deFusion (DEF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.77%

-7.02%

-3.57%

-3.57%

deFusion (DEF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DEF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00409746, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEF השתנה ב -0.77% במהלך השעה האחרונה, -7.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.57% ב-7 הימים האחרונים.

deFusion (DEF) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של deFusion הוא $ 65.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEF הוא 94.04M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 700.96K.

deFusion (DEF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של deFusionל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלdeFusion ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלdeFusion ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של deFusionל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.02%
30 ימים$ 0-42.65%
60 ימים$ 0-35.96%
90 ימים$ 0--

מה זהdeFusion (DEF)

deFusion is an infra-liquidity staking platform, designed exclusively for users on Viction seeking a secure and smooth staking experience. With cutting-edge technology and a commitment to transparency, deFusion provides Automated Rewards Distribution Solution (ARDS), ensuring a fusion of stability and efficiency in the ever-evolving blockchain landscape. The platform started with 50 Masternodes and has served more than 17,000 users staking 8,000,000 assets in its first year. This momentum has proven that deFusion is potential to scale staking economy furthermore.

deFusion (DEF) משאב

האתר הרשמי

deFusionתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה deFusion (DEF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות deFusion (DEF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור deFusion.

בדוק את deFusion תחזית המחיר עכשיו‏!

DEF למטבעות מקומיים

deFusion (DEF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של deFusion (DEF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DEF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על deFusion (DEF)

כמה שווה deFusion (DEF) היום?
החי DEFהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DEF ל USD?
המחיר הנוכחי של DEF ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של deFusion?
שווי השוק של DEF הוא $ 65.92K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DEF?
ההיצע במחזור של DEF הוא 94.04M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DEF?
‏‏DEF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00409746 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DEF?
DEF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DEF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DEF הוא -- USD.
האם DEF יעלה השנה?
DEF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DEF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

